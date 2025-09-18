Wer ein Studium absolviert, lebt deutlich länger

Wissensdurst zahlt sich aus: Laut einer aktuellen Studie der Statistik Austria leben Akademiker nämlich länger als weniger Gebildete. Die fernere Lebenserwartung, also die Anzahl der verbleibenden Lebensjahre, nimmt bei Frauen und Männern ab 35 mit steigendem Bildungsgrad zu. So wurden im Jahr 2023 Männer mit Hochschulabschluss im Durchschnitt 84,4 Jahre alt, Frauen sogar 87,2. Mit Pflichtschulabschluss sieht die Prognose schon ganz anders aus: Für Männer betrug die Lebenserwartung hier 77,7 Jahre, bei Frauen lag sie durchschnittlich bei 83,3.