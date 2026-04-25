Drogenlenker bretterte viel zu schnell durch Wels

Probeführerschein und Drogen

Beim Lenker stellte sich als ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Wels heraus. Er gab an, dass die Übertretung „dumm“ gewesen sei. Nachdem die Polizisten bei ihm obendrein auch noch Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung feststellten, wurde der 20-Jährige zum Amtsarzt gebracht, wo die Fahruntauglichkeit bestätigt wurde. Der 20-Jährige wird angezeigt.