Drogenlenker bretterte viel zu schnell durch Wels

Weil er mit 102 km/h geblitzt worden war, fahndeten Welser Polizisten nach dem Lenker eines Mercedes. Der stellte sich als 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer heraus, der obendrein auch noch im Drogenrausch war. Er musste zum Amtsarzt und musste seinen Probeführerschein wieder abgeben.
Weil er im Ortsgebiet mit 102 km/h gemessen wurde, fahndete eine Welser Polizeistreife am Freitagabend gegen 19 Uhr nach einem PKW-Lenker. Im Bereich einer Tankstelle an der Salzburger Straße wurden sie schließlich fündig und stoppten den Wahnsinnsfahrer.
Probeführerschein und Drogen
Beim Lenker stellte sich als ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Wels heraus. Er gab an, dass die Übertretung „dumm“ gewesen sei. Nachdem die Polizisten bei ihm obendrein auch noch Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung feststellten, wurde der 20-Jährige zum Amtsarzt gebracht, wo die Fahruntauglichkeit bestätigt wurde. Der 20-Jährige wird angezeigt.
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