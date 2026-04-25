Amazon baut Verteilerzentrum in Oberösterreich

Halle auf grüner Wiese

Und es gibt noch einen weiteren möglichen Schauplatz im Innviertel: In der Gemeinde Schalchen hat Amazon ein Bauprojekt zur Vorprüfung eingereicht. Dabei soll es um ein Verteilzentrum mit der Größe von rund sieben Fußballfeldern und Kosten von rund 50 Millionen Euro gehen. Dieser Antrag soll in den kommenden Wochen geprüft werden. Protest gibt es aber aus der Bevölkerung, weil die gewaltige Halle auf grüner Wiese gebaut werden soll, obwohl unweit entfernt in Mattighofen Logistikhallen von KTM seit kurzem leer stehen.