So schützt Rumänien EU vor illegaler Einwanderung

Viele Verbesserungen im Gepäck

Große Hoffnung steckt man in das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS), das am 12. Juni offiziell in Kraft treten soll. Entscheidungen sollen künftig direkt dort getroffen werden, wo Schutzsuchende in die EU einreisen. „Ich hoffe, dass Rumänien nicht die Ausnahme ist, sondern, dass alle EU-Außengrenzen in diesem Sinn überwacht werden. Das entscheidende ist aber das Screening. Das heißt, dass nachvollziehbar ist, wo Personen in die EU eingereist sind“, so der Politiker, der viele Verbesserungen aus Rumänien bei der Heimreise mit im Gepäck hatte: „Wir müssen noch effizienter und klarer in unserer Erwartungshaltung sein und die Verfahren verkürzen.“