Die „Krone“ bringt Sie zu den Techno-Highlights

Erleben Sie die Kult-DJs live

Die „Krone“ bringt Sie zu den besten Konzerten des Jahres! Neben Tickets für die besten Festivals des Jahres und weiteren Konzerten wie Herbert Grönemeyer oder Hans Zimmer bringen wir Sie auch zu den Konzerten von Gigi D‘Agostino und Scooter. Wir verlosen für das Konzert von Gigi D‘agostino am 21. Mai in Wien und am 5. Juni in Linz 5x2 Tickets sowie für seinen Auftritt am 3. Juni in Innsbruck 10x2 Tickets. Für das Konzert von Scooter bei der Eröffnung des Summer-Openings in Schladming-Dachstein verlosen wir 10x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.