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Die „Krone“ bringt Sie zu den Techno-Highlights

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25.04.2026 05:00
(Bild: KMM)
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Wenn es um die einklängigsten und bekanntesten Techno-DJs des Landes geht kommt man an den Namen Gigi D‘Agostino und Scooter nicht vorbei. Dieses Jahr machen diese beiden Könige des Technos in Österreich halt. Die „Krone“ macht‘s möglich und bringt Sie zu den Konzerten. 

Gigi D’Agostino zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der elektronischen Musik der letzten Jahrzehnte. Seine unvergesslichen Hits wie „L’Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ oder „In My Mind“ haben Generationen bewegt. Im Mai 2026 wird Wien zum Hotspot der internationalen Techno-Szene: Kein Geringerer als die DJ-Ikone Gigi D’Agostino kehrt mit einer atemberaubenden 360-Grad-Show zurück auf die Bühne und verwandelt sich die Marx Halle Wien in einen pulsierenden Tempel elektronischer Musik.

(Bild: Modusart)

Visuelle Effekte, die den Raum fluten, eine Surround-Beschallung, die unter die Haut geht, und ein Gigi D’Agostino in Höchstform machen diesen Abend zu einem einzigartigen Live-Highlight, das alle Erwartungen sprengt. Aber nicht nur in Wien wird die Ikone des EDM auftreten. Am 3. Juni macht er einen Halt in Innsbruck und zwei Tage später in Linz und bringt seine Hits auch nach Tirol und Oberösterreich. 

How much is the fish?
Diese Frage bewegte eine ganze Generation und die Lieder von Frontmann H.P.Baxxter füllten die größten Hallen im deutschsprachigen Raum. Zum Start des Summer-Opening in Schladming-Dachstein am 3. Juni im Planai-Stadion werden wieder die legendären Beats, prue Energie und die erfolgreichsten Techno-Acts aller Zeiten abgespielt. 2024 stürmte ihr aktuelles Album „Open Your Mind and Your Trousers“ direkt auf Platz 2 der Charts – und auch live liefern sie weiterhin ab: Erst kürzlich begeisterten sie mit ihrer komplett ausverkauften „THIRTY, ROUGH AND DIRTY!“ Tour über 360.000 Fans bei spektakulären Shows.

(Bild: PhilippNürnberger )

Mit Hits wie „Hyper Hyper“, „How Much Is The Fish?“ oder „Maria (I Like It Loud)“ und neuen Tracks wie „God Save The Rave“ bringen SCOOTER das Planai-Stadion garantiert zum Beben!

Erleben Sie die Kult-DJs live
Die „Krone“ bringt Sie zu den besten Konzerten des Jahres! Neben Tickets für die besten Festivals des Jahres und weiteren Konzerten wie Herbert Grönemeyer oder Hans Zimmer bringen wir Sie auch zu den Konzerten von Gigi D‘Agostino und Scooter. Wir verlosen für das Konzert von Gigi D‘agostino am 21. Mai in Wien und am 5. Juni in Linz 5x2 Tickets sowie für seinen Auftritt am 3. Juni in Innsbruck 10x2 Tickets. Für das Konzert von Scooter bei der Eröffnung des Summer-Openings in Schladming-Dachstein verlosen wir 10x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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