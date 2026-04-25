Wie man in der Arbeit glücklich werden kann

Alles in Frage stellen

Ein weiteres Rezept des nordischen Glücks: Jeder Beschluss in Unternehmen werde in Frage gestellt, sagt van den Boom. „Wenn du eine Frage stellst, bekommst du eine Antwort und einen Sinn – das ist eine der stärksten Motivationen. Erst, wenn du Wissen hast, kannst du Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung macht glücklich – wir lernen dadurch, dass wir etwas bewirken können.“

Fehler nicht negativ sehen

Skandinavische Betriebe würden zudem darauf achten, dass es ihren Beschäftigten auch abseits der Arbeit gut gehe. Im Fall der Vereinbarkeit von Beruf und Familie hieße es dann etwa: „Der Jens hat diese Woche die Kinder, also tragen wir ihm keine Meetings nach 15 Uhr ein.“ Wie das alles bei uns umgesetzt werden könnte? „Indem wir zum Beispiel aufhören, dass wir Fehler als etwas Negatives ansehen“, sagt Maike van den Boom.