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Women in Management

Wie man in der Arbeit glücklich werden kann

Oberösterreich
25.04.2026 15:00
„Women in Management“ war der Titel des Events von Oberbank und „Krone“ – die Gäste lauschten ...
„Women in Management“ war der Titel des Events von Oberbank und „Krone“ – die Gäste lauschten Glücksforscherin Maike van den Boom.(Bild: Markus Wenzel)
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Von Krone Oberösterreich

Bestseller-Autorin Maike van den Boom bereiste zwei Jahre lang skandinavische Firmen und nahm ihre Erkenntnisse mit nach Linz. Beim „Women in Management“-Event in der Oberbank erklärte die Glücksforscherin, wie man im Job glücklich werden kann.

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„Erfolg ist, wenn ich der beste bin“ – das zumindest lernen die Kinder in unseren Schulen, sagt Maike van den Boom. Sie ist Glücksforscherin und Bestseller-Autorin – und war Donnerstagabend zu Gast in Linz bei der Veranstaltung „Women in Management“ von Oberbank und „Krone“.

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Zwei Jahre lang bereiste van den Boom skandinavische Unternehmen, denn die Menschen im Norden zählen zu den glücklichsten der Welt. Deren Geheimnis? Während bei uns das „Ich“ im Vordergrund stehe, sei es in Skandinavien das „Wir“.

Alles in Frage stellen
Ein weiteres Rezept des nordischen Glücks: Jeder Beschluss in Unternehmen werde in Frage gestellt, sagt van den Boom. „Wenn du eine Frage stellst, bekommst du eine Antwort und einen Sinn – das ist eine der stärksten Motivationen. Erst, wenn du Wissen hast, kannst du Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung macht glücklich – wir lernen dadurch, dass wir etwas bewirken können.“

Fehler nicht negativ sehen
Skandinavische Betriebe würden zudem darauf achten, dass es ihren Beschäftigten auch abseits der Arbeit gut gehe. Im Fall der Vereinbarkeit von Beruf und Familie hieße es dann etwa: „Der Jens hat diese Woche die Kinder, also tragen wir ihm keine Meetings nach 15 Uhr ein.“ Wie das alles bei uns umgesetzt werden könnte? „Indem wir zum Beispiel aufhören, dass wir Fehler als etwas Negatives ansehen“, sagt Maike van den Boom.

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