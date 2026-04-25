18-jähriger Autolenker bemerkte Brand bei Hausdach

Familie blieb unverletzt

Der Brand, dessen Ursache noch unklar ist, breitete sich im Bereich des Dachstuhls des Einfamilienhauses aus. Die im Haus lebende vierköpfige Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Mitglieder von vier Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt und gaben gegen 23.30 Uhr „Brand aus“. Ein Sachverständiger wird die Brandstelle untersuchen.