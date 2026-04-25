18-jähriger Autolenker bemerkte Brand bei Hausdach

Dem aufmerksamen Blick eines jungen Autolenkers aus Salzburg ist es zu verdanken, dass ein Brand auf einem Hausdach in Neukirchen an der Enknach entdeckt wurde. Dennoch ergriffen die Flammen das ganze Dach, vier Wehren mussten das Feuer stundenlang löschen. Die Ursache wird nun ermittelt.
Während er mit seinem Auto am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf der Lamprechtshausener Landesstraße unterwegs war, bemerkte ein 18-jähriger Salzburger im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach eine aufsteigende Rauchwolke. Weil er einen Brand vermutete, verständigte er umgehend die Feuerwehr.
Familie blieb unverletzt
Der Brand, dessen Ursache noch unklar ist, breitete sich im Bereich des Dachstuhls des Einfamilienhauses aus. Die im Haus lebende vierköpfige Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Mitglieder von vier Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt und gaben gegen 23.30 Uhr „Brand aus“. Ein Sachverständiger wird die Brandstelle untersuchen.
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