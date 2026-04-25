Stadt stellt Betrieb des Kindergartenbusses ein

Nun geriet die Stadt wieder in die Bredouille. Sie musste das Aus für den Kindergartenbus besiegeln. „Die Aufsichtsbehörde schreibt vor, dass der Bus kostendeckend geführt werden muss. Wir haben aber ein Minus“, begründet die Stadtpolitik die Entscheidung. Derzeit leisten die Eltern einen monatlichen Beitrag von 48 Euro. Um einen Abgang zu vermeiden, müsste die Stadt den Tarif auf rund 370 Euro anheben.