Stadt stellt Betrieb des Kindergartenbusses ein

In Enns, der ältesten Stadt Österreich, müssen sich viele Eltern um Alternativen für die Fahrt ihrer Kleinsten zum und vom Kindergarten umsehen. Die Stadt stellt aus finanziellen Gründen das Abholservice ein. Für einen kostendeckenden Betrieb müsste der Monatsbeitrag von 48 auf 370 Euro angehoben werden
In Enns sorgt der Schüler- und Kindergartentransport wieder für Diskussionen. Vor zweieinhalb Jahren geriet die Stadtpolitik ins Schwitzen, als kurz vor Schulbeginn der langjährige Betreiber der Fahrten plötzlich absprang. Als Retter in der Not erwies sich damals das Unternehmen Taxi Ingrid.
Nun geriet die Stadt wieder in die Bredouille. Sie musste das Aus für den Kindergartenbus besiegeln. „Die Aufsichtsbehörde schreibt vor, dass der Bus kostendeckend geführt werden muss. Wir haben aber ein Minus“, begründet die Stadtpolitik die Entscheidung. Derzeit leisten die Eltern einen monatlichen Beitrag von 48 Euro. Um einen Abgang zu vermeiden, müsste die Stadt den Tarif auf rund 370 Euro anheben.
Private Fahrgemeinschaften
Viele Familien organisieren bereits private Fahrgemeinschaften und unterstützen einander gegenseitig beim Bringen und Abholen der Kinder. „Eigeninitiative, Nachbarschaftshilfe und wechselseitige Unterstützung tragen wesentlich zum Zusammenhalt in der Stadt bei“, heißt es in der Aussendung der Stadt.
Umfrage im März
Dabei wird auch auf eine im März durchgeführte Elternumfrage hingewiesen. Sie zeigt, dass für 95 Prozent der betroffenen Eltern der Bus eine praktische Unterstützung darstellte, jedoch keine zwingende Notwendigkeit sei. Zuletzt haben zwölf Kinder das Angebot in Anspruch genommen. Neben dem finanziellen Aspekt hat auch noch die schwierige Suche nach einer Nachbesetzung der Busbegleitperson das Aus beschleunigt.
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