2024 wurden weltweit 142 Umweltschützer getötet

Seit Beginn der systematischen Erfassung im Jahr 2012 wurden laut „Global Witness“ bereits 2253 Umweltschützer ermordet. Zwar ging die Zahl der Todesopfer 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rund 28 Prozent zurück, doch die Organisation sieht keine echte Verbesserung. Viele Fälle würden gar nicht erst gemeldet, weshalb die Dunkelziffer deutlich höher sein dürfte.