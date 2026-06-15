Kranke Jungmutter: „Bin quasi daheim gefangen“

Isolation daheim wirkt sich bereits auf die Psyche aus

Aktuell sitzt sie mit ihrer persönlichen Assistenz – die sie bei Pflegestufe sechs benötigt – und mit ihren beiden Kindern im Alter von einem und drei Jahren in ihrer Wohnung fest. „Selbst Lebensmittel kann ich derzeit nur online bestellen. Die Lieferfahrer sind ja schon fast meine besten Freunde“, hat Ligsa sogar in der aktuellen Situation noch einen Scherz auf den Lippen. Dennoch wirkt sich die Isolation bereits auf ihre Psyche aus.