7:1-Sieg, aber ein DFB-Kicker erntet jetzt Kritik

Während Florian Wirtz und Jamal Musiala nur so vor Spielfreude strahlten, machte Sane auffällig viele Fehler im Aufbauspiel, verdribbelte sich ein ums andere Mal und vergab gleich zwei Top-Chancen auf sein erstes WM-Tor. Mit einem unnötigen, gescheiterten Hackentrick sorgte er in der ersten Halbzeit zudem für eine gute Gelegenheit für Curacao – in einem Moment, in dem der Underdog durchaus noch im Spiel war und sogar zwischenzeitlich noch ausgleichen konnte.