E-Auto-Laden soll endlich transparenter werden

Einfach für Nutzer wird es aus Sicht des Elektromobilitätsclub Österreich dann, wenn die Ladeinfrastruktur zuverlässig funktioniert, auch ohne bestimmte Ladekarten gut zugänglich ist und die Preise fair sind. Ein Problem sei derzeit noch die mangelnde Preis-Transparenz: „Muss ich detektivisches Knowhow haben, um nicht über den Tisch gezogen zu werden?“, fragte der Direktor des Klubs, Christian Peter. Fair ist der Preis laut Peter dann, wenn die Kilowattstunde weniger als ein Drittel des Diesel-Literpreises kostet, aktuell demnach weniger als 50 Cent. Wichtig sei auch, dass der Ladevorgang ohne Apps funktioniert und dass der Kundenservice bei Problemen auch aus der Ferne effektiv unterstützt.