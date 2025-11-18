Vorteilswelt
Überraschender Besuch

Cristiano Ronaldo trifft sich mit Donald Trump!

Fußball International
18.11.2025 15:23
Cristiano Ronaldo ist heute bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu Gast.
Cristiano Ronaldo ist heute bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu Gast.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Fayez NURELDINE, ASSOCIATED PRESS/Alex Brandon)

Überraschender Besuch im Weißen Haus! Kein Geringerer als Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo ist bei US-Präsident Donald Trump zu Gast – gemeinsam mit Mohammed bin Salman, dem saudischen Kronprinzen. Das Treffen soll am (heutigen) Dienstag um 17 Uhr (MESZ) stattfinden.

In einem Interview mit Moderator Piers Morgan sagte Ronaldo jüngst, dass er sich ein Treffen mit Trump wünsche, um mit ihm über den Weltfrieden zu sprechen. „Er ist einer der Menschen, die dazu beitragen können, die Welt zu verändern. Einer der wichtigsten Menschen ist der US-Präsident. Wenn wir uns gegenseitig dabei helfen können, dies zu erreichen“, so Ronaldo.

Und tatsächlich: Das Treffen ist nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung des Interviews angesetzt.

„Wichtiges diplomatisches Ereignis“
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es bei dem Austausch unter anderem um internationale Beziehungen, das Abraham-Abkommen und gegenseitige Investitionen zwischen beiden Ländern gehen. Das Treffen wird als „wichtiges diplomatisches Ereignis“ bezeichnet. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman kehrt nach sieben Jahren erstmals wieder in die Vereinigten Staaten zurück.

Donald Trump (li.) und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman
Donald Trump (li.) und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman(Bild: APA/POOL/AFP/Saul LOEB, Sergei SAVOSTYANOV)

Ronaldo hat zuletzt vor zwölf Jahren in den USA gespielt. Sein letztes Spiel dort war am 2. August 2014 im Michigan Stadium. Mittlerweile ist Ronaldo das Aushängeschild der Saudi Pro League und steht seit Januar 2023 bei Al-Nassr unter Vertrag. Dieser Verein gehört dem staatlichen Fonds PIF (Public Investment Fund).

Ronaldo bemühte sich bereits in den letzten Monaten diplomatisch. So wurde Trump im Juli ein von Ronaldo signiertes Trikot überreicht, auf dem die Worte „Für Präsident Donald J. Trump, spielen für den Frieden“ standen.

Lesen Sie auch:
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo:
„Auf der Welt ist keiner berühmter als ich“
06.11.2025

Ronaldo wird mit der portugiesischen Nationalmannschaft an der WM 2026 teilnehmen, die unter anderem in den USA ausgetragen wird.

Porträt von krone Sport
krone Sport
