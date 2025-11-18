Cristiano Ronaldo trifft sich mit Donald Trump!

In einem Interview mit Moderator Piers Morgan sagte Ronaldo jüngst, dass er sich ein Treffen mit Trump wünsche, um mit ihm über den Weltfrieden zu sprechen. „Er ist einer der Menschen, die dazu beitragen können, die Welt zu verändern. Einer der wichtigsten Menschen ist der US-Präsident. Wenn wir uns gegenseitig dabei helfen können, dies zu erreichen“, so Ronaldo.