Hyundai Ioniq 9: Eskalation bei Platz und Luxus

Das Fahrverhalten ist stimmig, man spürt die 2,7 Tonnen Leergewicht in jeder Situation. Anders als bei anderen Großelektrikern versucht die Lenkung nicht, mit Gefühllosigkeit einen Kleinwageneindruck zu erzeugen. Der Koloss fühlt sich wie ein Koloss an – fast schon erfrischend ehrlich. Dabei ist er einigermaßen komfortabel, aber nicht wirklich ein Gleiter. Das war offenbar auch gar nicht der Anspruch der Entwickler – oder der Kostenrechner. Denn sonst hätten sie dem Flaggschiff keine Verbundlenkerachse unters Heck geschraubt. Womit wir dann doch wieder beim Kleinwagen wären (wo diese Konstruktion üblich ist).