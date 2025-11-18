Amok-Alarm in NÖ: Ex-Schüler von EKO Cobra gejagt

Die kleine Gemeinde Lichtenwörth in Niederösterreich erlebte heute Nachmittag bange Minuten: Ein amtsbekannter 14-Jähriger soll eine konkrete Bedrohung gegen die örtliche Schule angekündigt haben – ein Szenario, das sofort Alarmstufe Rot auslöste.
Nach einem Notruf rückten binnen kürzester Zeit schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra ins beschauliche Lichtenwörth an. Während Polizeiwagen durch die Straßen rasten, hielt der ganze Ort den Atem an.
Die Schulleitung reagierte gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden ohne Zögern: Gebäude gesichert, Schüler in Sicherheit gebracht, Eltern informiert.
Noch läuft der Einsatz – Details bleiben streng geheim.
Bürgermeister ruft zur Ruhe auf
ÖVP-Ortschef Manuel Zusag wandte sich – im Gegensatz zur Landespolizeidirektion – sofort an die verunsicherte Bevölkerung. In einer dringlichen Mitteilung erklärte er:
„Nach aktuellem Stand besteht keine akute Gefahr. Wir haben alle Schutzmaßnahmen eingeleitet und stehen in ständigem Kontakt mit den Behörden. Bitte keine Gerüchte verbreiten.“
Während die Spezialkräfte noch im Einsatz stehen, versucht der Ortschef, die Nerven zu bewahren. Im Gespräch mit der „Krone“ betont er: „Wir versuchen die Lage abzuklären, glücklicherweise waren am Nachmittag nur noch wenige Kinder in der Schule.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.