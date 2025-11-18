Vorteilswelt
„Maßnahmen wirken“

Jobabbau bei VW: 25.000 Austritte fix vereinbart

Wirtschaft
18.11.2025 15:35
Volkswagen verfolgt sein Ziel, bis 2030 30.000 Jobs abzubauen, mit Konsequenz.
Volkswagen verfolgt sein Ziel, bis 2030 30.000 Jobs abzubauen, mit Konsequenz.

Der deutsche Autobauer Volkswagen muss Tausende Jobs abbauen und kommt eigenen Angaben dabei voran. Mehr als 25.000 Austritte sind demnach bereits vertraglich fixiert, bis 2030 sollen insgesamt 35.000 Stellen abgebaut werden.

„Es ist gut zu sehen, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen“, sagte Markenchef Thomas Schäfer. Die Fabrikkosten an den Standorten Wolfsburg, Emden und Zwickau seien im Schnitt um fast 30 Prozent gesenkt. Jedes dritte Gremium innerhalb der Marke sei abgebaut worden, wodurch schnelle Entscheidungen getroffen werden könnten, betonte Schäfer. Zudem habe man gemeinsam mit dem Betriebsrat konkrete Standortvereinbarungen für alle deutschen Standorte unterzeichnet.

Klarer Plan, konsequente Umsetzung
„Wir haben noch einen Weg vor uns“, räumte Schäfer ein. Aber mit dem Zielbild und der Strategie „Volkswagen Boost 2030“ habe der Autobauer nun einen klaren Plan, den man konsequent umsetze.

Vor knapp einem Jahr hatten sich Unternehmen und Gewerkschaft nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm für die Kernmarke VW geeinigt. Seither ist die Belegschaft bereits um mehr als 11.000 Beschäftigte reduziert worden.

Sozialverträglicher Stellenabbau
Bis Ende des Jahrzehnts soll fast ein Viertel der 130.000 Arbeitsplätze an den zehn deutschen Standorten sozialverträglich entfallen. Betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei ausgeschlossen, der Abbau soll vor allem über Vorruhestand und Abfindungen erfolgen. Der Konzern hat dafür die Altersteilzeit noch einmal ausgeweitet und bietet daneben Abfindungen für Jüngere an, die freiwillig ausscheiden.

