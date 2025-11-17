Skoda Elroq räumt gleich zwei Automobilpreise ab

Sieger in der Kategorie „Start“ wurde zum zweiten Mal in Folge ein Dacia: Nach dem Duster im Vorjahr ist es heuer der Bigster, der von der Jury die meisten Punkte bekam. Knapp hinter dem jüngsten Modell von Dacia erreichte der Fiat Grande Panda den zweiten Stockerlplatz. Komplettiert wird das Siegertreppchen in der Kategorie Start vom Citroen C3 Aircross. Besonders erfreulich ist, dass in der Einsteigerkategorie heuer wieder sieben Modelle vertreten sind. In den vergangenen drei Jahren standen hier lediglich bis zu vier Fahrzeuge zur Auswahl. Damit erweitert sich das Angebot für Konsumenten im Segment der Fahrzeuge unter 25.000 Euro deutlich.