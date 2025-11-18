Neuer Trafic ist Renaults modernster Stromer!

So groß ist Renaults Schritt

So richtig spannend macht die Premiere auf dem dicht umlagerten Renault-Stand im Messegelände von Lyon aber nicht das moderne und schicke Design des Trafic. Unter Spannung wird das Fachpublikum vor allem durch die installierte Technik gesetzt. Und das gleich doppelt: Zum einen ist die neue Transporter-Generation, die noch durch den Großraumkasten Goelette und das Kurierfahrzeug Estafette komplettiert wird, das erste Fahrzeug der Franzosen mit 800-Volt-Technik. Und es ist kein konventionell mit einem Netz aus zahlreichen Steuergeräten ausgestattetes, sondern ein softwaredefiniertes Fahrzeug. Sprich: Eine Art Superrechner steuert zentral alle Funktionen des Trafic. Das spart nicht nur Kosten. Das ermöglicht auch dauerhaft Updates „over the air“, das Fahrzeug bleibt immer auf dem neuesten Stand.