UNO für Trump-Plan, was sagen Israel und Hamas?

„Historisch“ nennt Donald Trump die Entscheidung des Sicherheitsrates der UNO, den Friedensplan des Weißen Hauses für den Gazastreifen offiziell abzusegnen. Und diesmal hat der auch sonst nie um Eigenlob verlegene US-Präsident tatsächlich nicht ganz unrecht mit seiner Einschätzung. Denn der Konflikt und die nächsten möglichen Schritte zu dessen angestrebter Lösung werden damit auf eine internationale Ebene gehoben.