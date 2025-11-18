Vorteilswelt
Süß ohne Kalorien

Kinder-Adventkalender: Es muss nicht Schoko sein

Freizeit
18.11.2025 15:33
Elf Möglichkeiten, elf Tests – welcher Kalender lässt die Vorfreude auf Weihnachten wachsen?
Elf Möglichkeiten, elf Tests – welcher Kalender lässt die Vorfreude auf Weihnachten wachsen?(Bild: MiaStendal stock.adobe.com / krone.at)

24 Tage, 24 Türchen – gerade für Kinder ist die Weihnachtszeit eine magische Phase. Doch das Warten auf den Heiligen Abend kann sich nach Ewigkeit anfühlen. Um die Zeit zu versüßen und zu verkürzen, sind Adventkalender bei Klein und Groß heiß begehrt. Aber muss es denn immer der Schoko-Kalender sein? Die „Krone“ hat nach Alternativen gesucht und sie auf Spaß geprüft.

0 Kommentare

Der schokoladige Klassiker mag zwar immer gut ankommen, doch er ist längst nicht mehr die einzige Möglichkeit, um den Christkind-Countdown zu zelebrieren. Abseits der süß gefüllten Kalender hat sich jedenfalls viel getan: Für alle Altersgruppen gibt es mittlerweile Alternativen, die Spiel, Spaß und auch gemeinsames Erleben mit der ganzen Familie in der Vorweihnachtszeit versprechen. Erhältlich sind die Kalender in den heimischen Buchgeschäften, wie etwa Morawa und Thalia. Und dort läuft der Verkauf schon seit Sommerende (!) richtig gut: „Wir sind heuer früh gestartet und steigern Woche für Woche den Absatz – eine schöne, vielfältige Ergänzung zu unserem Stammsortiment“, freut sich Thalia-Geschäftsführerin Andrea Heumann. 

