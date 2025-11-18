Orden zahlt für Nonnen bezogene Sozialhilfe zurück

Es geht um 64.000 Euro Sozialhilfe, die das Kloster Goldenstein für die drei Nonnen beantragt hatte. Nach einem Treffen zwischen Propst Markus Grasl vom Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg, das hinter dem Kloster steht, und dem Salzburger Sozial-Landesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) kam es am Dienstag zu einer Einigung.