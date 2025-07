E-Zufriedenheit steigt – eine Marke sticht heraus

Unzufrieden mit der Reichweite

Die größten Fortschritte wurden demnach bei der Reichweite und der Ladeleistung erzielt. 50 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Elektroauto im Sommer eine echte Reichweite von mehr als 400 Kilometern hat. Ein Jahr zuvor waren es noch 38 Prozent. Trotz der höheren Reichweitenpotenziale sinkt allerdings der Anteil derjenigen, die mit der Reichweite zufrieden sind. Im Jahr 2024 bewerteten 81 Prozent die Sommerreichweite als „gut” oder „sehr gut”. In diesem Jahr ist der Anteil auf 79 Prozent gesunken. Die Erwartungen der Nutzer steigen also.