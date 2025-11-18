Betrügerisches Ehepaar mit Baby im Arm verurteilt

Mit Lügen-Geschichten Beute gemacht

Immer wieder fragten sie die Nachbarin um Geld: Zuerst waren es 47.000 Euro in fünf Übergaben. Danach tischten sie ihr eine Geschichte über einen Grundverkauf in Rumänien auf, wonach sie 70.000 Euro für die Ablöse bräuchten. „Das Grundstück in Rumänien gab es nicht“, sagte der Ankläger und nannte es eine „Lüge“. Das Paar habe versprochen, das Geld zurückzuzahlen, sogar einen Schuldschein unterschrieben sie. Stattdessen setzten sie die 81-Jährige mit Briefen unter Druck und verlangten noch mehr Bares. Insgesamt waren es letztlich 120.000 Euro, die sie bis Februar 2025 ergaunert hatten. Beide Verteidiger kündigten Geständnisse an.