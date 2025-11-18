Banken noch stabil, aber Risiko „so hoch wie nie“

EZB plant neuen Stresstest

Um besser einschätzen zu können, wie gut Banken plötzliche Krisen verkraften würden, plant die EZB einen neuen Stresstest. Dabei sollen die Aufseher vorgeben, wie hoch ein möglicher Verlust ausfallen könnte. Die Banken müssen dann selbst Szenarien entwickeln, wie sie damit umgehen würden. Ziel ist es, mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und eine vorsichtige Kreditvergabe sicherzustellen. So sollen neue faule Kredite verhindert werden.