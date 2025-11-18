Fünf Zylinder: MV Agusta bringt Sensationsmotor

Von Ein- bis Vierzylinder ist alles normal auf zwei Rädern, Honda hat zuletzt mit einem Turbo-Dreizylinder aufhorchen lassen und Sechszylindermotoren sind sowieso was für Genießer. Von V8-Übertreibungen á la Boss Hoss reden wir hier nicht. Aber fünf? Und dann auch n och vernünftig: Der kompakte Kraftprotz soll leicht, drehfreudig und vibrationsarm sein, zudem ein legendäres Modell zurückbringen.