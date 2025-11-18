Vermisste Wanderin nach Absturz tot aufgefunden

Zahlreiche Einsatzkräfte bemühten sich seit Sonntagabend, die Vermisste zu finden, darunter die Bergretter aus Partenen, Gaschurn und St. Gallenkirch, ein Hundeführer der Bergrettung, die Feuerwehr Partenen und zahlreiche Beamte der Polizei. Zwei Drohnen und ein Hubschrauber kamen ebenfalls zum Einsatz.