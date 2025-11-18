Vermisste Wanderin nach Absturz tot aufgefunden

Die seit Sonntag großangelegte Suchaktion nach einer 57-jährigen Frau in Partenen (Vorarlberg) wurde am Dienstagvormittag beendet. Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen. Suchmannschaften fanden gegen 9.40 Uhr den leblosen Körper der Frau im Bereich Partenen-Hochzug.
Die Erhebungen der Exekutive ergaben, dass sich die Wanderin im immer steiler werdenden und felsdurchsetzten Gelände abgestürzt sein dürfte. Bei dem rund 300 Meter tiefen Sturz hatte sie sich tödliche Verletzungen zugezogen.
Zahlreiche Einsatzkräfte bemühten sich seit Sonntagabend, die Vermisste zu finden, darunter die Bergretter aus Partenen, Gaschurn und St. Gallenkirch, ein Hundeführer der Bergrettung, die Feuerwehr Partenen und zahlreiche Beamte der Polizei. Zwei Drohnen und ein Hubschrauber kamen ebenfalls zum Einsatz.
