Legt Webseiten lahm
Netzwerk-Riese sorgt weltweit für Internetausfälle
Wegen des Ausfalls des US-Anbieters Cloudflare waren ab Dienstagvormittag viele große Webseiten nicht erreichbar – darunter die Plattform X, der KI-Riese ChatGPT oder Dutzende Nachrichtenseiten.
Auf der Webseite des Anbieters Cloudflare wurde erklärt, dass das globale Netzwerk Probleme habe. „Wir untersuchen diesen Sachverhalt weiterhin“, wurde versprochen.
Cloudflare: „Hohe Fehlerraten“
Am Nachmittag konnte eine vorsichtige Entwarnung von Cloudflare gegeben werden: „Wir beobachten eine Erholung der Dienste, jedoch kann es bei den Kunden weiterhin zu überdurchschnittlich hohen Fehlerraten kommen, da wir die Behebung der Probleme fortsetzen.“ Weiters teilte der Netzwerk-Riese mit, dass ein „Problem“ identifiziert werden konnte – ohne weitere Details zu nennen: „Eine Lösung wird derzeit implementiert.“
Die Nachrichtenplattform X fiel ab circa 13 Uhr aus – es konnten keine Postings geladen werden. Auch Zahlungsdienste wie PayPal sind betroffen.
Auch an der Börse hatte der großflächige Ausfall Auswirkungen. Die Aktie von Cloudflare fiel im vorbörslichen US-Handel um mehr als fünf Prozent, wie „Wallstreet online“ berichtete.
Cloudflare ist einer der größten Internetdienstleister, der sich an Unternehmen richtet: Neben Server-Infrastruktur stellt der US-Anbieter diverse Sicherheitsdienste bereit, die Webseiten vor Cyber-Attacken schützen sollen. Etwa 20 Prozent aller Webseiten weltweit setzen auf die Dienste von Cloudflare.
Erst im Oktober hatten Serverprobleme beim Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) weltweit bei zahlreichen Onlinediensten für Störungen gesorgt. Damals waren neben Services von Amazon selbst unter anderem auch Zahlungsdienstleister, Börsenplattformen und Spieleanbieter betroffen.
