Netzwerk-Riese sorgt weltweit für Internetausfälle

Cloudflare: „Hohe Fehlerraten“

Am Nachmittag konnte eine vorsichtige Entwarnung von Cloudflare gegeben werden: „Wir beobachten eine Erholung der Dienste, jedoch kann es bei den Kunden weiterhin zu überdurchschnittlich hohen Fehlerraten kommen, da wir die Behebung der Probleme fortsetzen.“ Weiters teilte der Netzwerk-Riese mit, dass ein „Problem“ identifiziert werden konnte – ohne weitere Details zu nennen: „Eine Lösung wird derzeit implementiert.“