Bim fuhr gerade los

Frau will zurück auf Gehsteig, stirbt unter Lkw

Wien
18.11.2025 16:06
Die 78-Jährige versuchte eine Straßenbahn zu erreichen, konnte aber aufgrund der losfahrenden ...
Die 78-Jährige versuchte eine Straßenbahn zu erreichen, konnte aber aufgrund der losfahrenden Bim weder vor noch zurück und kollidierte schlussendlich mit dem Lkw.(Bild: Christian Jauschowetz)

Zu Mittag kam es am Dienstag in Wien-Ottakring zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer 78-jährigen Passantin. Die Pensionistin versuchte, eine Straßenbahn zu erwischen, die aber gerade losfuhr. Als sie sich zurück auf den Gehsteig retten wollte, setzte sich auch der Lkw auf der Straße davor in Bewegung ...

0 Kommentare

Zeugen berichteten den Einsatzkräften von dem schweren Unfall auf der Wiener Thaliastraße um 12.30 Uhr: Nach ihren Angaben betrat eine 78-jährige Frau die erhöhte Fahrbahn zwischen einem stehenden Pkw und einem Lkw, um die Straßenbahn an der Haltestelle zu erreichen.

Lkw fuhr im selben Moment los
Da die Straßenbahn bereits in Bewegung war, soll die Frau unmittelbar vor dem Lkw versucht haben, wieder auf den Gehsteig zurückzukehren. Dies geschah offenbar genau in dem Moment, als der Lkw losfuhr. Die Passantin wurde vom Fahrzeug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.

Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Wien
Mehr Wien
