Frau will zurück auf Gehsteig, stirbt unter Lkw

Zu Mittag kam es am Dienstag in Wien-Ottakring zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer 78-jährigen Passantin. Die Pensionistin versuchte, eine Straßenbahn zu erwischen, die aber gerade losfuhr. Als sie sich zurück auf den Gehsteig retten wollte, setzte sich auch der Lkw auf der Straße davor in Bewegung ...
Zeugen berichteten den Einsatzkräften von dem schweren Unfall auf der Wiener Thaliastraße um 12.30 Uhr: Nach ihren Angaben betrat eine 78-jährige Frau die erhöhte Fahrbahn zwischen einem stehenden Pkw und einem Lkw, um die Straßenbahn an der Haltestelle zu erreichen.
Lkw fuhr im selben Moment los
Da die Straßenbahn bereits in Bewegung war, soll die Frau unmittelbar vor dem Lkw versucht haben, wieder auf den Gehsteig zurückzukehren. Dies geschah offenbar genau in dem Moment, als der Lkw losfuhr. Die Passantin wurde vom Fahrzeug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.
Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.