Radar aus Spanien?

Selenskyj setzt „Einkaufstour“ in Europa fort

Außenpolitik
18.11.2025 15:17
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit der Sprecherin des Unterhauses und dem ...
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit der Sprecherin des Unterhauses und dem Sprecher des Oberhauses des spanischen Parlaments(Bild: EPA/JAVIER LIZON)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach wichtigen Abkommen in Griechenland und Frankreich nun spanische Rüstungsgüter auf seiner Einkaufsliste. Dem Staatschef geht es vor allem darum, die Luftverteidigung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg zu stärken. Spanien sicherte der Ukraine ein „substanzielles“ Hilfspaket zu.

0 Kommentare

Selenskyj besuchte am Dienstag die Firmenzentrale des spanischen Radar- und Anti-Drohnen-Spezialisten Indra. Im Laufe des Tages soll er auch mit Ministerpräsident Pedro Sanchez zusammenkommen. Danach steht am frühen Abend eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm. Eine Unterzeichnung von Abkommen ist im Rahmen des dritten Spanien-Besuchs von Selenskyj nicht vorgesehen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs werde es aber „eine Gelegenheit sein, Spaniens Verpflichtung gegenüber der Ukraine in allen Bereichen zu bekräftigen“, teilte die Regierung in Madrid mit.

Außenminister Jose Manuel Albares versicherte in einem Radiointerview, das Engagement Spaniens für die Ukraine sei „langfristig“. Sein Land unterstütze die Souveränität, die territoriale Integrität und die Verteidigung des ukrainischen Volkes „solange dieser Angriffskrieg dauert“. Voriges Jahr habe man eine Milliarde Euro für die militärische Ausrüstung der Ukraine bereitgestellt, dieses Jahr wolle man erneut mindestens diese Summe erreichen.

Flüssiggas aus Griechenland, Kampfjets auf Frankreich
Am Montag hatten der ukrainische Präsident und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Paris eine Absichtserklärung unterzeichnet, die vorsieht, dass die Ukraine Rüstungsgüter im Milliardenwert aus Frankreich beziehen soll, darunter Dutzende Rafale-Kampfjets, Luftabwehrsysteme, Lenkbomben und Drohnen. Laut Élysée-Palast umfasst die Vereinbarung den möglichen Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets. Zudem ist ein Programm zur Ausbildung ukrainischer Piloten an der jüngsten Generation französischer Kampfflugzeuge geplant. In Griechenland war am Wochenende ein Abkommen über die Versorgung mit Flüssiggas aus den USA unterzeichnet worden.

