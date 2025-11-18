Selenskyj setzt „Einkaufstour“ in Europa fort

Selenskyj besuchte am Dienstag die Firmenzentrale des spanischen Radar- und Anti-Drohnen-Spezialisten Indra. Im Laufe des Tages soll er auch mit Ministerpräsident Pedro Sanchez zusammenkommen. Danach steht am frühen Abend eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm. Eine Unterzeichnung von Abkommen ist im Rahmen des dritten Spanien-Besuchs von Selenskyj nicht vorgesehen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs werde es aber „eine Gelegenheit sein, Spaniens Verpflichtung gegenüber der Ukraine in allen Bereichen zu bekräftigen“, teilte die Regierung in Madrid mit.