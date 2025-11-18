Schweine angepinkelt? Jetzt spricht Stall-Besitzer

„Ein furchtbarer Tag für uns“

Der Stallbesitzer betont, dass es verletzte Tier, gerade bei einer Größenordnung wie bei ihm, immer geben könne. „Wir halten die Tiere gut, wir schulen unsere 14 Mitarbeiter“, betont Hardegg. Dass jemand etwas falsch mache, könne man aber leider nie gänzlich ausschließen. „Es ist ein furchtbarer Tag für uns. Ich werde mir auch selbst alles gründlich ansehen“, so Hardegg. Vor allem auch das Video. Denn er ist auf den VGT nicht gut zu sprechen. „Ich traue ihnen nicht. Sie sollen auch mit Archivmaterial arbeiten“, so Hardegg, der betont: „Sollten die Bilder aus unserem Betrieb stammen, wurden sie auf illegale Art und Weise angefertigt.“