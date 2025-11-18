Goldfische stapeln sich in italienischem See

Allesfressender Goldfisch bringt heimische Arten in Bedrängnis

Die allesfressende Diät des Goldfisches umfasst neben Pflanzenmaterial auch Eier und Larven von Fischen und Amphibien. Dies stellt ein ernstes Risiko für die einheimischen Arten dar, die im Loppio-See einen wichtigen Rückzugsort gefunden haben. Besonders gefährdet sind der Italienische Laubfrosch, die Gelbbauchunke und der Teichmolch. Der Loppio-See ist ein geschütztes Gebiet von „außerordentlichem ökologischen und naturalistischen Wert“ und eine zentrale Laichzone für zahlreiche Amphibien.