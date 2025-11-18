Bosnien-Fans sorgen in Wien schon für Stimmung!

Die Fans bereiten sich in Wien schon auf den großen WM-Quali-Showdown zwischen Österreich und Bosnien (ab 20.45 Uhr im Sportkrone.at-Ticker) vor. Bisher sind es vor allem die Anhänger der Gäste, die in Wien Stimmung machen – doch die Anspannung und Vorfreude steigt allmählich auf beiden Seiten. Die „Krone“ bleibt am Ball – dieser Artikel wird laufend aktualisiert!
Die Spannung steigt! Immer mehr Fans sammeln sich in Wien, um sich auf den großen Showdown einzustimmen. Besonders auffällig sind dabei derzeit vor allem die bosnischen Fans. Lautstark und in ihren Landesfarben präsent sind sie derzeit am Stephansplatz.
Aber die Stimmung steigt auch anderswo und auch bei den ÖFB-Fans. Rund um den Prater sammeln sich auch schon die Fans der Österreicher und zeigen sich durchaus optimistisch für den heutigen Abend. Dem ÖFB-Team vertraut man – trotz der großen Drucksituation – voll und ganz!
Der große Showdown
Denn heute zählt’s! Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang eins in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Play-off-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.
Dass von den knapp 50.000 Zuschauern ein nicht unwesentlicher Teil im Lager der Bosnier sein dürfte, interessiert ÖFB-Star Marko Arnautović herzlich wenig. „Je voller das Stadion ist, desto besser“, betonte er, der gemeinsam mit seinen Kollegen am Montag noch einmal Zuspruch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhielt. „Das ist etwas Tolles und Schönes, dass der Präsident zu uns kommt und ein bisschen mit uns redet. Er hat uns mitgegeben, dass er sehr stolz auf uns ist und dass wir schauen sollen, dass wir zur WM fahren“, erzählte der 129-fache ÖFB-Teamspieler (47 Tore).
In Heimspielen eine Macht!
Österreich war bisher siebenmal bei einer WM-Endrunde vertreten, zuletzt 1998 in Frankreich. Die Statistik spricht vor dem Entscheidungsspiel klar für das ÖFB-Team. In bisher sechs Partien gegen Bosnien gab es zwei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Im Hinspiel der aktuellen Qualifikation feierte man einen 2:1-Auswärtserfolg. Von ihren jüngsten 16 Heim-Länderspielen haben die Österreicher nur eines – 2:3 in der EM-Qualifikation am 13. Oktober 2023 gegen Belgien – verloren.
Im Falle eines Sieges wäre Österreich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei der WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington in Topf zwei gesetzt, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Das Play-off, in das man als Gruppenzweiter der WM-Qualifikation bei einer Niederlage müsste, wird bereits am Donnerstag ausgelost.
