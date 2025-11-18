Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Quali-Showdown

Bosnien-Fans sorgen in Wien schon für Stimmung!

Fußball International
18.11.2025 16:58
Am Stephansplatz versammelten sich die Fans der Bosnier.
Am Stephansplatz versammelten sich die Fans der Bosnier.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, „Krone)

Die Fans bereiten sich in Wien schon auf den großen WM-Quali-Showdown zwischen Österreich und Bosnien (ab 20.45 Uhr im Sportkrone.at-Ticker) vor. Bisher sind es vor allem die Anhänger der Gäste, die in Wien Stimmung machen – doch die Anspannung und Vorfreude steigt allmählich auf beiden Seiten. Die „Krone“ bleibt am Ball – dieser Artikel wird laufend aktualisiert! 

0 Kommentare

Die Spannung steigt! Immer mehr Fans sammeln sich in Wien, um sich auf den großen Showdown einzustimmen. Besonders auffällig sind dabei derzeit vor allem die bosnischen Fans. Lautstark und in ihren Landesfarben präsent sind sie derzeit am Stephansplatz.

Aber die Stimmung steigt auch anderswo und auch bei den ÖFB-Fans. Rund um den Prater sammeln sich auch schon die Fans der Österreicher und zeigen sich durchaus optimistisch für den heutigen Abend. Dem ÖFB-Team vertraut man – trotz der großen Drucksituation – voll und ganz!

ÖFB-Fans bereiten sich auf das große Spiel vor!
ÖFB-Fans bereiten sich auf das große Spiel vor!(Bild: zVg)

Der große Showdown
Denn heute zählt’s! Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang eins in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Play-off-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

Bosnien-Fans sind auch schon im Prater zu finden.
Bosnien-Fans sind auch schon im Prater zu finden.(Bild: Krone.at)

Dass von den knapp 50.000 Zuschauern ein nicht unwesentlicher Teil im Lager der Bosnier sein dürfte, interessiert ÖFB-Star Marko Arnautović herzlich wenig. „Je voller das Stadion ist, desto besser“, betonte er, der gemeinsam mit seinen Kollegen am Montag noch einmal Zuspruch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhielt. „Das ist etwas Tolles und Schönes, dass der Präsident zu uns kommt und ein bisschen mit uns redet. Er hat uns mitgegeben, dass er sehr stolz auf uns ist und dass wir schauen sollen, dass wir zur WM fahren“, erzählte der 129-fache ÖFB-Teamspieler (47 Tore).

In Heimspielen eine Macht!
Österreich war bisher siebenmal bei einer WM-Endrunde vertreten, zuletzt 1998 in Frankreich. Die Statistik spricht vor dem Entscheidungsspiel klar für das ÖFB-Team. In bisher sechs Partien gegen Bosnien gab es zwei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Im Hinspiel der aktuellen Qualifikation feierte man einen 2:1-Auswärtserfolg. Von ihren jüngsten 16 Heim-Länderspielen haben die Österreicher nur eines – 2:3 in der EM-Qualifikation am 13. Oktober 2023 gegen Belgien – verloren.

Lesen Sie auch:
Lösen Marko Arnautovic und Co. heute das direkte Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ...
WM-Quali im TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich trifft auf Bosnien!
18.11.2025
Vollgas von Beginn an
Fans haben einen Plan: „Lasst euch überraschen“
18.11.2025
Finale gegen Bosnien
Polster warnt ÖFB-Elf: „Das ist immer gefährlich“
18.11.2025
WM-Showdown für ÖFB
„Das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere!“
17.11.2025

Im Falle eines Sieges wäre Österreich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei der WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington in Topf zwei gesetzt, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Das Play-off, in das man als Gruppenzweiter der WM-Qualifikation bei einer Niederlage müsste, wird bereits am Donnerstag ausgelost.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienÖsterreichBosnien-HerzegowinaUSAKanadaMexikoNordamerikaErnst-Happel-Stadion
ÖFB
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
211.776 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
206.761 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
201.219 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Fußball International
WM-Quali-Showdown
Bosnien-Fans sorgen in Wien schon für Stimmung!
Ohne Genierer ...
Ticket-Wahnsinn! 500 Euro für ÖFB-„Finale“ in Wien
WM-Quali im TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich trifft auf Bosnien!
Überraschender Besuch
Cristiano Ronaldo trifft sich mit Donald Trump!
Neuer Vertrag
Mönchengladbach befördert Polanski zum Cheftrainer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf