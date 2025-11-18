Bosnien-Fans sorgen in Wien schon für Stimmung!

Dass von den knapp 50.000 Zuschauern ein nicht unwesentlicher Teil im Lager der Bosnier sein dürfte, interessiert ÖFB-Star Marko Arnautović herzlich wenig. „Je voller das Stadion ist, desto besser“, betonte er, der gemeinsam mit seinen Kollegen am Montag noch einmal Zuspruch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhielt. „Das ist etwas Tolles und Schönes, dass der Präsident zu uns kommt und ein bisschen mit uns redet. Er hat uns mitgegeben, dass er sehr stolz auf uns ist und dass wir schauen sollen, dass wir zur WM fahren“, erzählte der 129-fache ÖFB-Teamspieler (47 Tore).