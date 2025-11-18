Wieviele Betten in Spitälern gestrichen werden

Regionaler Strukturplan Gesundheit: Ein internes Dokument deutet auf deutlich größere Einsparungen an Niederösterreichs Spitälern hin als bisher bekannt. Die „Krone“ hat den Begutachtungsentwurf bereits exklusiv eingesehen. Er birgt Brisanz – weitere Kahlschläge in der Versorgung drohen.
Drei Buchstaben, zwei parallel verlaufende Pläne und eine klare Stoßrichtung. Im Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG), wird umgesetzt, was im anderen Plan, dem viel zitierten Gesundheitspakt für Niederösterreich politisch vereinbart wurde. Der Tenor ist bekannt: leichter wird es nicht, Einsparungen sind unabdingbar.
