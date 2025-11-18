Wieviele Betten in Spitälern gestrichen werden

Drei Buchstaben, zwei parallel verlaufende Pläne und eine klare Stoßrichtung. Im Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG), wird umgesetzt, was im anderen Plan, dem viel zitierten Gesundheitspakt für Niederösterreich politisch vereinbart wurde. Der Tenor ist bekannt: leichter wird es nicht, Einsparungen sind unabdingbar.