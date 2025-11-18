Vorteilswelt
„Würdest du gern ...?“

Murphy: Unmoralisches Angebot von Hollywood-Ikone

Society International
18.11.2025 16:00
Eddie Murphy erhielt als Jungschauspieler einst ein unmoralisches Angebot einer wahren ...
Eddie Murphy erhielt als Jungschauspieler einst ein unmoralisches Angebot einer wahren Hollywood-Ikone.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Wer würde Nein zu einem unmoralischen Angebot einer Hollywood-Legende sagen? Eddie Murphy! Nachdem er bereits im Vorfeld seiner neuen Dokumentation „Being Eddie“ verriet, dass er mit 19 ein Kokain-Gelage mit Robin Williams abgelehnt hatte, legte der Kino-Komiker mit einer weiteren Anekdote noch einen drauf. Nur dass es diesmal nicht um Drogen geht, sondern um Sex mit der Ehefrau eines berühmten Kollegen ...

Der „Beverly Hills Cop“ hatte 1982 seinen 21. Geburtstag im berühmt-berüchtigten New Yorker Club „Studio 54“ gefeiert. Als ihn in der Nacht ein glatzköpfiger, älterer Herr ansprach. Murphy: „Es war Yul Brynner, aus den ,Zehn Geboten‘. Er war mit seiner Frau da und fragte mich: ,Würdest du gerne mit zu meinem Apartment kommen, damit du mit meiner Frau und mir dort weiterfeiern kannst?“

„Wollte er, dass ich mit ihr Sex habe?“
Der junge Eddie kniff: „Nein, alles cool“ – denselben Wortlaut, mit dem er auch Williams einen Korb gegeben hatte. Dabei habe er erst später realisiert, was er eigentlich verpasst haben könnte: „Seine Frau hatte dieses Lächeln auf den Lippen, als er mir das Angebot machte. Wollte er, dass ich mit ihr Sex habe?“

Schauspieler Yul Brynner im Jahr 1980
Schauspieler Yul Brynner im Jahr 1980(Bild: APA/MYCHELE DANIAU / AFP)

Murphy witzelt heute, dass es eine legendäre Hollywood-Story „mit Happy End“ hätte werden können, wenn er damals mitgegangen wäre: „Dann hätte ich ,Ja, ich bin mit zu Yul Brynner gegangen und er hat zugeschaut, wie ich seine Frau gefi… habe‘ zu erzählen …“

Vierte Ehefrau war 35 Jahre jünger
Brynner starb nur drei Jahre später an den Folgen von Lungenkrebs. Welche Ehefrau Murphy gemeint hat, ist nicht ganz klar, weil der Schauspielveteran sich 1981 von seiner dritten Ehefrau Jacqueline de Croisset hatte scheiden lassen.

Lesen Sie auch:
„Ich bin verlobt“ – die Tochter von Martin Lawrence heiratet den Sohn von Eddie Murphy!
Hollywood-Romanze
Eddie Murphys & Martin Lawrences Kinder verlobt
03.12.2024

Seiner vierten Ehefrau, der 35 Jahre jüngeren malaysischen Schauspielerin Kathy Lee, hatte er 1983 da Jawort gegeben. Allerdings war Brynner an Eddies 21. Geburtstag schon mit der jungen Schönheit zusammen gewesen.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
