Murphy: Unmoralisches Angebot von Hollywood-Ikone

„Wollte er, dass ich mit ihr Sex habe?“

Der junge Eddie kniff: „Nein, alles cool“ – denselben Wortlaut, mit dem er auch Williams einen Korb gegeben hatte. Dabei habe er erst später realisiert, was er eigentlich verpasst haben könnte: „Seine Frau hatte dieses Lächeln auf den Lippen, als er mir das Angebot machte. Wollte er, dass ich mit ihr Sex habe?“