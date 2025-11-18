Ticket-Wahnsinn! 500 Euro für ÖFB-„Finale“ in Wien

Das Ergebnis wurde von FIFA-Boss Gianni Infantino als Erfolg verkauft: „Wenn Sie ein WM-Ticket haben, können Sie bevorzugt einen Termin bekommen, um ein Visum zu beantragen.“ Soll heißen: Am mühsamen Prüfprozess ändert sich nichts, nur die Wartezeit verkürzt sich. Das klingt auch nicht wirklich einladend …