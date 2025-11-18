Ticket-Wahnsinn! 500 Euro für ÖFB-„Finale“ in Wien

Rund 1,5 Millionen Euro an Umsatz (nicht Gewinn) bringt dem ÖFB heute das ausverkaufte Happel-Oval gegen Bosnien. Einige wollten das Quali-Finale nutzen, um selbst schnelles Geld zu machen. Denn auf diversen Online-Plattformen schnellten in den Stunden vor dem Anpfiff die Preise in die Höhe.
Ohne Genierer wurden 500 Euro für ein 64-Euro-Ticket verlangt. Teilweise posteten die „Verkäufer“ auch ihre echten Namen und Adressen.
Was dem ÖFB ein Dorn im Auge, für den Verband eine Herausforderung ist. Man droht zwar damit, die betroffenen Tickets zu stornieren, die Personen zu sanktionieren – aber der Kampf gegen den Schwarzmarkthandel ist dennoch kaum zu gewinnen.
Andere Hürden in den USA
Der Run auf die WM-Tickets hat indes längst begonnen. In den USA warten noch ganz andere Hürden - nämlich die Einreise. Daher tagte die FIFA-Taskforce im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump.
Das Ergebnis wurde von FIFA-Boss Gianni Infantino als Erfolg verkauft: „Wenn Sie ein WM-Ticket haben, können Sie bevorzugt einen Termin bekommen, um ein Visum zu beantragen.“ Soll heißen: Am mühsamen Prüfprozess ändert sich nichts, nur die Wartezeit verkürzt sich. Das klingt auch nicht wirklich einladend …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.