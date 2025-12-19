Ramsau-Massenstart: Gruber knapp am Podest vorbei

19. Weltcupsieg für Hagen

Hagen tütete mit einem Vorsprung von 7,7 Punkten ihren 19. Weltcupsieg ein. Sie baut damit ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. „Es ist ein spezieller Platz in meinem Herzen, es bringt eine Menge an Emotionen mit.“

„Wie zittrige Oma“

Für Titelverteidigerin Nathalie Armbruster (GER) reichte es nach einem Einbruch im Langlauf diesmal nur zu Rang zwölf. „Ich fühle mich ein bisschen wie eine zittrige Oma“, beklagte die Deutsche. Lisa Hirner konnte sich im Springen von der Normalschanze nicht mehr verbessern und belegte Rang acht. Mit Claudia Purker (14.) und Annalena Slamik (24.) konnten zwei weitere ÖSV-Athletinnen Weltcuppunkte sammeln.