Ramsau-Massenstart: Gruber knapp am Podest vorbei

Ida Marie Hagen hat zum Auftakt des Ramsau-Weltcups der Nordischen Kombination am Freitag ihren zweiten Saisonerfolg bejubelt. Die nach dem Langlauf souverän in Führung liegende Norwegerin sicherte sich mit einem Sprung auf 90,0 m vor der US-Amerikanerin Alexa Brabec und Minja Korhonen aus Finnland den Sieg im Massenstart. Katharina Gruber verbesserte sich mit einem Satz auf 93 m als Zwölfte nach dem Langlauf noch auf Rang vier. Lediglich 2,5 Punkte fehlten der Trondheim-Siegerin auf ihr zweites Weltcup-Podest.
„Ich bin überglücklich. Mir ist wieder ein sehr guter Sprung gelungen. In der Loipe war es ein sehr hartes Rennen, man kann sich nie ausruhen. Nervös war ich vor allem vor dem Sprung sehr, auch vor dem Rennen mit der Startnummer eins“, erklärte Gruber.
19. Weltcupsieg für Hagen
Hagen tütete mit einem Vorsprung von 7,7 Punkten ihren 19. Weltcupsieg ein. Sie baut damit ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. „Es ist ein spezieller Platz in meinem Herzen, es bringt eine Menge an Emotionen mit.“
„Wie zittrige Oma“
Für Titelverteidigerin Nathalie Armbruster (GER) reichte es nach einem Einbruch im Langlauf diesmal nur zu Rang zwölf. „Ich fühle mich ein bisschen wie eine zittrige Oma“, beklagte die Deutsche. Lisa Hirner konnte sich im Springen von der Normalschanze nicht mehr verbessern und belegte Rang acht. Mit Claudia Purker (14.) und Annalena Slamik (24.) konnten zwei weitere ÖSV-Athletinnen Weltcuppunkte sammeln.
Schonach-Weltcup abgesagt
Der Weltcup in der Nordischen Kombination Anfang Jänner in Schonach jeweils für Männer und Frauen mit einem Einzel-Wettkampf und einem Teamsprint ist am Freitag wegen schlechter Schneelage und erwarteter warmer Temperaturen abgesagt worden. Nach dem laufenden Ramsau-Weltcup geht die Saison der Kombinierer damit am zweiten Jänner-Wochenende in Otepää in Estland weiter.
