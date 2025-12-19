Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nordische Kombination

Ramsau-Massenstart: Gruber knapp am Podest vorbei

Ski Nordisch
19.12.2025 15:01
Katharina Gruber
Katharina Gruber(Bild: GEPA)

Ida Marie Hagen hat zum Auftakt des Ramsau-Weltcups der Nordischen Kombination am Freitag ihren zweiten Saisonerfolg bejubelt. Die nach dem Langlauf souverän in Führung liegende Norwegerin sicherte sich mit einem Sprung auf 90,0 m vor der US-Amerikanerin Alexa Brabec und Minja Korhonen aus Finnland den Sieg im Massenstart. Katharina Gruber verbesserte sich mit einem Satz auf 93 m als Zwölfte nach dem Langlauf noch auf Rang vier. Lediglich 2,5 Punkte fehlten der Trondheim-Siegerin auf ihr zweites Weltcup-Podest. 

0 Kommentare

„Ich bin überglücklich. Mir ist wieder ein sehr guter Sprung gelungen. In der Loipe war es ein sehr hartes Rennen, man kann sich nie ausruhen. Nervös war ich vor allem vor dem Sprung sehr, auch vor dem Rennen mit der Startnummer eins“, erklärte Gruber.

19. Weltcupsieg für Hagen
Hagen tütete mit einem Vorsprung von 7,7 Punkten ihren 19. Weltcupsieg ein. Sie baut damit ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. „Es ist ein spezieller Platz in meinem Herzen, es bringt eine Menge an Emotionen mit.“

„Wie zittrige Oma“
Für Titelverteidigerin Nathalie Armbruster (GER) reichte es nach einem Einbruch im Langlauf diesmal nur zu Rang zwölf. „Ich fühle mich ein bisschen wie eine zittrige Oma“, beklagte die Deutsche. Lisa Hirner konnte sich im Springen von der Normalschanze nicht mehr verbessern und belegte Rang acht. Mit Claudia Purker (14.) und Annalena Slamik (24.) konnten zwei weitere ÖSV-Athletinnen Weltcuppunkte sammeln.

Schonach-Weltcup abgesagt
Der Weltcup in der Nordischen Kombination Anfang Jänner in Schonach jeweils für Männer und Frauen mit einem Einzel-Wettkampf und einem Teamsprint ist am Freitag wegen schlechter Schneelage und erwarteter warmer Temperaturen abgesagt worden. Nach dem laufenden Ramsau-Weltcup geht die Saison der Kombinierer damit am zweiten Jänner-Wochenende in Otepää in Estland weiter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
189.243 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.563 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
108.095 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Ski Nordisch
Nordische Kombination
Ramsau-Massenstart: Gruber knapp am Podest vorbei
Nord. Komb. in Ramsau
Thomas Rettenegger siegt, Bruder Stefan am Podest!
Kombi-Weltcup
Sogar Ramsau-Sieg kann für Olympia nicht reichen
Biathlon
Salzburger Toptalent stürmt erneut aufs Stockerl
Krone Plus Logo
Adler in Engelberg
Suche nach Tournee-Form auf dem Lieblingsbakken

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf