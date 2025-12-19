74-jähriger Koubek soll Tschechien zur WM führen

Tschechien kämpft noch um WM-Ticket

Koubek folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer im Oktober seinen Posten räumen musste. Im März nimmt Tschechien am Europa-Play-off für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil.