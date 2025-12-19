74-jähriger Koubek soll Tschechien zur WM führen
Neuer Teamchef
Miroslav Koubek wird mit 74 Jahren neuer Fußball-Nationaltrainer in Tschechien und soll die Auswahl noch zur kommenden WM führen.
Koubek habe einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterzeichnet, teilte der nationale Verband in Prag am Freitag mit. Der ehemalige Tormann war bis Ende September Trainer beim Erstligisten Viktoria Pilsen.
Tschechien kämpft noch um WM-Ticket
Koubek folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer im Oktober seinen Posten räumen musste. Im März nimmt Tschechien am Europa-Play-off für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil.
