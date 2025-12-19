Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch

Als selbst ernannte „Orgasmus-Päpstin“ machte sich Volksschullehrerin Monika Ring in den sozialen Medien – genauer gesagt auf Instagram – einen Namen. Ihrem Arbeitgeber – der Bildungsdirektion OÖ – gefiel das Auftreten auf dem öffentlichen Profil nicht. Man forderte Ring auf, ihr Profil zu löschen, als sie dieser Anweisung allerdings nicht nachkam, sondern munter weiter postete, folgte eine fristlose Entlassung. Das wiederum gefiel der „Orgasmus-Päpstin“ nicht, und sie kämpfte vor dem Arbeits- und Sozialgericht dagegen an.