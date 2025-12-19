Vorteilswelt
Verlässt RB Leipzig

Bruder verstorben: Kampl pausiert seine Karriere!

Deutsche Bundesliga
19.12.2025 16:20
Kevin Kampl
Kevin Kampl(Bild: AFP/APA/Ronny Hartmann)

Der langjährige Leipzig- und Salzburg-Profi Kevin Kampl legt mitten in der Saison eine Pause ein und verlässt RB Leipzig. Der Grund dafür ist tragisch: Sein Bruder ist kürzlich verstorben.

0 Kommentare

Wie die „Leipziger Volkszeitung“ und die „Bild“ übereinstimmend berichten, legt der 34-jährige Slowene eine Pause vom Profifußball ein und verlässt RB Leipzig mit sofortiger Wirkung. Während die „LVZ“ sogar von einem Karriereende spricht, ist laut „Bild“ vorerst lediglich von einer Auszeit die Rede. Kampl hat noch ein halbes Jahr Vertrag bei Leipzig, soll laut „Bild“ aktuell über eine Vertragsauflösung verhandeln.

Bruder Seki an Herzinfarkt verstorben
Auslöser ist ein schwerer familiärer Schicksalsschlag: Kampls älterer Bruder Seki verstarb im Oktober im Alter von nur 51 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Seitdem war der Mittelfeldspieler vom Klub freigestellt worden. Laut „Bild“ hält sich Kampl seit mehreren Wochen gemeinsam mit seiner Familie in Solingen, seiner Heimatstadt, auf und plant dort vorerst zu bleiben und sogar umzuziehen.

Lesen Sie auch:
Kevin Kampl trauert um seinen großen Bruder Seki.
Emotionaler Insta-Post
„Mein Herz geht mit dir!“ Ex-Salzburger trauert
05.11.2025

Kampl war 2017 von Bayer Leverkusen nach Leipzig gewechselt und absolvierte insgesamt 283 Spiele für die Leipziger (zehn Tore, 23 Vorlagen). In der Zeit wurde er mit RB zweimal DFB-Pokalsieger und gewann den Supercup. In dieser Saison hatte er drei Kurzeinsätze, der beim 1:0 in Wolfsburg Ende September war sein vorerst letzter für RB. Danach erreichte ihn die Nachricht vom Tod seines Bruders durch einen Herzinfarkt, die alles veränderte.

Kevin Kampl
SalzburgLeipzig
RB Leipzig
Loading
