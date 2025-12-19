Bruder verstorben: Kampl pausiert seine Karriere!

Kampl war 2017 von Bayer Leverkusen nach Leipzig gewechselt und absolvierte insgesamt 283 Spiele für die Leipziger (zehn Tore, 23 Vorlagen). In der Zeit wurde er mit RB zweimal DFB-Pokalsieger und gewann den Supercup. In dieser Saison hatte er drei Kurzeinsätze, der beim 1:0 in Wolfsburg Ende September war sein vorerst letzter für RB. Danach erreichte ihn die Nachricht vom Tod seines Bruders durch einen Herzinfarkt, die alles veränderte.