Bruder verstorben: Kampl pausiert seine Karriere!

Der langjährige Leipzig- und Salzburg-Profi Kevin Kampl legt mitten in der Saison eine Pause ein und verlässt RB Leipzig. Der Grund dafür ist tragisch: Sein Bruder ist kürzlich verstorben.
Wie die „Leipziger Volkszeitung“ und die „Bild“ übereinstimmend berichten, legt der 34-jährige Slowene eine Pause vom Profifußball ein und verlässt RB Leipzig mit sofortiger Wirkung. Während die „LVZ“ sogar von einem Karriereende spricht, ist laut „Bild“ vorerst lediglich von einer Auszeit die Rede. Kampl hat noch ein halbes Jahr Vertrag bei Leipzig, soll laut „Bild“ aktuell über eine Vertragsauflösung verhandeln.
Bruder Seki an Herzinfarkt verstorben
Auslöser ist ein schwerer familiärer Schicksalsschlag: Kampls älterer Bruder Seki verstarb im Oktober im Alter von nur 51 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Seitdem war der Mittelfeldspieler vom Klub freigestellt worden. Laut „Bild“ hält sich Kampl seit mehreren Wochen gemeinsam mit seiner Familie in Solingen, seiner Heimatstadt, auf und plant dort vorerst zu bleiben und sogar umzuziehen.
Kampl war 2017 von Bayer Leverkusen nach Leipzig gewechselt und absolvierte insgesamt 283 Spiele für die Leipziger (zehn Tore, 23 Vorlagen). In der Zeit wurde er mit RB zweimal DFB-Pokalsieger und gewann den Supercup. In dieser Saison hatte er drei Kurzeinsätze, der beim 1:0 in Wolfsburg Ende September war sein vorerst letzter für RB. Danach erreichte ihn die Nachricht vom Tod seines Bruders durch einen Herzinfarkt, die alles veränderte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.