Wirbel um Meghans und Harrys Marken-Neustart!

„Völlig durchgedreht“

Parallel zu den süßen Kinderbildern verkündeten Harry und Meghan ein überraschendes Rebranding: Aus der „Archewell Foundation“ wurde „Archewell Philanthropies“.

Ein Sprecher des Paares erklärte: „Dieses nächste Kapitel ermöglicht es Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, ihre weltweiten philanthropischen Bemühungen als Familie auszuweiten, mit bedeutender Reichweite und maximaler Wirkung, basierend auf denselben Werten, Partnerschaften und ihrem Engagement, sich zu engagieren und Gutes zu tun.“