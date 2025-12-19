Vorteilswelt
„Völlig durchgedreht"

Wirbel um Meghans und Harrys Marken-Neustart!

Royals
19.12.2025 15:16
In einem neuen Video der „Archewell Philanthropies“ stehen Prince Archie und Princess Lilibet im ...
In einem neuen Video der „Archewell Philanthropies“ stehen Prince Archie und Princess Lilibet im Rampenlicht. Doch hinter den Kulissen sorgt die erneute Umbenennung ihrer Organisation für heftige Diskussionen.(Bild: Archewell Philanthropies)

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben ein emotionales Video veröffentlicht, das nicht nur ihre Arbeit zeigt, sondern auch seltene private Einblicke in ihr Familienleben liefert. Besonders im Fokus: ihre Kinder Archie (6) und Lilibet (4). 

Die Aufnahmen zeigen die Geschwister bei einem Einsatz in der Gemeinschaftsküche „Our Big Kitchen“ in Los Angeles. Dort helfen sie ihren Eltern beim Vorbereiten von Essen für Bedürftige – schieben Servierwagen, lachen und wirken sichtlich begeistert von der Teamarbeit. Szenen, die Royal-Fans weltweit verzücken. Doch die Idylle hat einen Haken!

Harry und Meghan kamen mit ihren Kindern in die Gemeinschaftsküche, um Essen für Bedürftige ...
Harry und Meghan kamen mit ihren Kindern in die Gemeinschaftsküche, um Essen für Bedürftige vorzubereiten.(Bild: Archewell Philanthropies)

„Völlig durchgedreht“
Parallel zu den süßen Kinderbildern verkündeten Harry und Meghan ein überraschendes Rebranding: Aus der „Archewell Foundation“ wurde „Archewell Philanthropies“. 

Ein Sprecher des Paares erklärte: „Dieses nächste Kapitel ermöglicht es Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, ihre weltweiten philanthropischen Bemühungen als Familie auszuweiten, mit bedeutender Reichweite und maximaler Wirkung, basierend auf denselben Werten, Partnerschaften und ihrem Engagement, sich zu engagieren und Gutes zu tun.“

Der neue Name sorgt für heftige Diskussionen. Kritiker werfen dem Paar vor, sich in einer Endlosschleife der Selbstdarstellung zu verlieren. Es handle sich um Orientierungslosigkeit und Marketing-Getöse. Royal-Experte Phil Dampier spottet in der „Daily Mail“ gar: „Archewell Philanthropies? Klingt wie eine Apotheke. Die sind völlig durchgedreht.“

Ob die süßen Szenen von Archie und Lilibet reichen, um die Kritik am neuen Namen zu überstrahlen, bleibt offen. Sicher ist: Das Interesse an den Sussex-Kids ist ungebrochen – und genau das scheint aktuell die stärkste Währung von Harry und Meghan zu sein.

