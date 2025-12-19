Thomas Rettenegger siegt, Bruder Stefan am Podest!

Für die ÖSV-Kombinierer war es der fünfte Sieg im fünften Saisonbewerb. „Wir pushen uns gegenseitig. Es ist aktuell ein einziges Hochgefühl“, erklärte Thomas Rettenegger den rot-weiß-roten Erfolgslauf. Er selbst habe nach dem Springen nicht mehr ganz an den Erfolg geglaubt. „Ich habe dann einen richtig guten Sprung erwischt. Natürlich hoffst du dann auf den Sieg. Ich habe geschwitzt bis zum Ende. Dann war die Freude natürlich groß“, sagte der nun zweifache Saisonsieger im ORF.