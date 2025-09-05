BMW iX3 „Neue Klasse“: Wirklich der große Wurf?

Unter dem Blech steckt das volle Programm: zwei E-Motoren, ein stromerregter Synchronmotor an der Hinterachse mit besonders hohem Wirkungsgrad, und eine besonders kompakte und günstige Asynchronmaschine vorn für zusätzlichen Schub – zusammen 469 PS und 645 Newtonmeter Drehmoment. Das reicht, um das 2,3-Tonnen-SUV in 4,9 Sekunden auf Tempo 100 zu katapultieren. Schluss ist bei 210 km/h. Offiziell gibt BMW den Verbrauch mit 15,1 bis 17,0 kWh/100 km an – ein Topwert in dieser Leistungsklasse. Dank 108,7 kWh nutzbarer Batteriekapazität sind bis zu 805 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus drin. Realistisch dürften es rund 600 Kilometer im Alltag werden, was den iX3 zu einem der ausdauerndsten Strom-SUVs am Markt macht.