Der Vermittlungsausschuss im zerstrittenen Parlament konnte sich nicht auf ein Budget für das kommende Jahr einigen, wie am Freitag Abgeordnete berichteten. Nun wird erwartet, dass der neue alte Premierminister Sébastien Lecornu mit einem Sondergesetz eingreift, weil eine fristgerechte Verabschiedung bis zum 31. Dezember nicht mehr machbar ist. Mit dem Sondergesetz kann die Regierung trotz fehlender Verabschiedung des Budgets zwingend notwendige Ausgaben tätigen und Steuern kassieren. Bereits am Montag könnte das Gesetz verabschiedet werden.