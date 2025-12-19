Aufgemotzter Elektroscooter brachte es auf 82 km/h

Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde im Tiroler Kufstein von einem Auto erfasst und verletzt. Nach dem Unfall nahm die Polizei das Gefährt des Burschen genauer unter die Lupe – dabei dürften die Ermittler nicht schlecht gestaunt haben. Denn der „Flitzer“ brachte es auf unfassbare 82 km/h – erlaubt sind in Österreich aber nur 25.
„Entlarvt“ wurde der frisierte E-Scooter nach einem Unfall, der sich Freitagfrüh, gegen 7.30 Uhr, in der Kufsteiner Gemeindestraße Fischergries ereignet hatte. Eine 45-jährige Autolenkerin war beim Abbiegen in einen Parkplatz mit dem ohne Helm fahrenden Burschen kollidiert.
Der ohne Helm fahrende Österreicher stürzte und wurde von Passanten sowie der Fahrzeuglenkerin erstversorgt.
Ermittler von der Polizei
Teenager verletzt ins Krankenhaus
Der 13-jährige Bursche kam dadurch zu Sturz und erlitt Verletzungen. Die Pkw-Lenkerin und Passanten kümmerten sich um den Verletzten, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Jugendliche wurde letztlich ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Großes Staunen bei der Messung
Während er dort behandelt wurde, nahm die Polizei den Elektroscooter des Teenagers genauer unter die Lupe. Bei der Prüfung dürften die Beamten dann wohl ihren eigenen Augen nicht getraut haben: „Eine Messung am Rollenprüfstand ergab bei erlaubten 25 km/h eine Höchstgeschwindigkeit von 82 km/h“, heißt es vonseiten der Ermittler abschließend.
