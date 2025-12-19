Aufgemotzter Elektroscooter brachte es auf 82 km/h

Großes Staunen bei der Messung

Während er dort behandelt wurde, nahm die Polizei den Elektroscooter des Teenagers genauer unter die Lupe. Bei der Prüfung dürften die Beamten dann wohl ihren eigenen Augen nicht getraut haben: „Eine Messung am Rollenprüfstand ergab bei erlaubten 25 km/h eine Höchstgeschwindigkeit von 82 km/h“, heißt es vonseiten der Ermittler abschließend.