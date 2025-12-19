Morddrohungen gegen den „Helden vom Bondi Beach“

Nachdem die Nachrichtenagentur Ramallah News (Ramallah ist eine Stadt in den palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland, Anm.) einen Bericht über den 43-Jährigen veröffentlicht hatte, verurteilten viele Leser der Agentur den muslimischen Helden und beteten, dass er sich nicht von seinen schweren Verletzungen erholen möge, wie aus einer Analyse der in Israel ansässigen Organisation Palestinian Media Watch (PMW) hervorgeht.

„Möge Allah dich nicht heilen“

Während Ahmeds Heldentat für den Großteil der Welt eine „Wohlfühlgeschichte“ war, die ein Licht auf die tragischen Ereignisse des Massakers von Sydney warf, waren mindestens 75 Prozent der über 1000 Kommentare zum Beitrag von Ramallah News feindselig, sagte Ahron Shapiro, ein Australier und leitender Forscher bei PMW, gegenüber „The Australian“. „Ich wünschte, die Kugel hätte dein Herz getroffen“, schrieb ein Kommentator. „Möge Allah dich nicht heilen“, schrieb eine andere Person. Ein Facebook-Nutzer warf Ahmed vor, sein Leben „für die Sicherheit der Juden“ verkauft zu haben.