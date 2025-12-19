Europas Städte sollen „Wien als Vorbild folgen“

Abgesehen davon holte sich Jørgensen vor allem weitere „Inspiration“ in Wien, vom Besuch des Bürgermeister-Büros – „Ich habe noch nie ein so schönes Bürgermeisterbüro gesehen. Eines mit so vielen Büchern auch nicht“ – bis zu den neuen Bauten im „Village im Dritten“, wo er interessiert fragte: „Und wenn die Leute einen besseren Job bekommen, wie schnell müssen sie dann wieder ausziehen?“, und dann erklärt bekam, dass Wien auch Besserverdienern steuerfinanzierte Wohnungen gönne, weil das dem „sozialen Mix“ helfe.