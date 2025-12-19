Epstein-Akten werden der Reihe nach veröffentlicht

Das habe den Hintergrund, dass jede einzelne Seite, die veröffentlicht werde, so gestaltet sein müsse, dass die Identität der Opfer geschützt werde, sagte Blanche im Sender Fox News. Das Justizministerium war vor einem Monat vom Kongress zur Freigabe verpflichtet worden, um Transparenz in dem Fall zu schaffen. Als Frist war der 19. Dezember gesetzt worden.