Schutz von Opfern
Epstein-Akten werden der Reihe nach veröffentlicht
Am heutigen Freitag werden die ersten Ermittlungsakten zum gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht. Im Laufe des Tages würden mehrere Hunderttausend Dokumente freigegeben, sagte US-Vize-Justizminister Todd Blanche. In den nächsten Wochen würden noch einmal so viele folgen.
Das habe den Hintergrund, dass jede einzelne Seite, die veröffentlicht werde, so gestaltet sein müsse, dass die Identität der Opfer geschützt werde, sagte Blanche im Sender Fox News. Das Justizministerium war vor einem Monat vom Kongress zur Freigabe verpflichtet worden, um Transparenz in dem Fall zu schaffen. Als Frist war der 19. Dezember gesetzt worden.
Die Opfer des Sexualstraftäters hoffen auf umfassende Aufklärung. US-Präsident Donald Trump hatte sich monatelang gegen die Veröffentlichung ausgesprochen, weil er darin einen „Schwindel“ der oppositionellen Demokratinnen und Demokraten sah.
Der Finanzberater Epstein war 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Er soll zahlreiche Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und an Prominente weitergeleitet haben. Trump bestreitet engere Beziehungen zu dem Straftäter, Fotos und Dokumente legen allerdings das Gegenteil nahe. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten konnte dem Präsidenten bisher nicht nachgewiesen werden.
