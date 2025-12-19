EU unterzeichnet Mercosur-Abkommen am 12. Jänner

Ursprünglich wollte von der Leyen das Abkommen der EU mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay am Samstag in Brasilien unterzeichnen. Sie braucht dafür jedoch grünes Licht aus dem Rat der 27 EU-Länder. Zunächst blockierten Vertreterinnen und Vertreter aus Frankreich, Italien, Polen und Ungarn. Italiens Regierung zeigte sich inzwischen zu einem Einlenken bereit und könnte damit für die nötige Mehrheit sorgen. Regierungschefin Giorgia Meloni sagte, mehr Zeit zu brauchen, um Italiens Landwirtinnen und Landwirte zu überzeugen. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zeigte sich am Donnerstag offen dafür, woraufhin von der Leyen ihre Reise verschob.