Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmt Meloni zu?

EU unterzeichnet Mercosur-Abkommen am 12. Jänner

Außenpolitik
19.12.2025 16:28
Vertreterinnen und Vertreter der Mercosur-Staaten haben sich am Freitag zu Gesprächen in ...
Vertreterinnen und Vertreter der Mercosur-Staaten haben sich am Freitag zu Gesprächen in Brasilien getroffen.(Bild: AFP/EVARISTO SA)

Die Europäische Union (EU) peilt an, das Mercosur-Handelsabkommen am 12. Jänner 2026 in Paraguay zu unterzeichnen. Am Donnerstag hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Abschluss auf das kommende Jahr verschoben, weil im Rat der Länder die nötige Zustimmung fehlte.

0 Kommentare

Ursprünglich wollte von der Leyen das Abkommen der EU mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay am Samstag in Brasilien unterzeichnen. Sie braucht dafür jedoch grünes Licht aus dem Rat der 27 EU-Länder. Zunächst blockierten Vertreterinnen und Vertreter aus Frankreich, Italien, Polen und Ungarn. Italiens Regierung zeigte sich inzwischen zu einem Einlenken bereit und könnte damit für die nötige Mehrheit sorgen. Regierungschefin Giorgia Meloni sagte, mehr Zeit zu brauchen, um Italiens Landwirtinnen und Landwirte zu überzeugen. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zeigte sich am Donnerstag offen dafür, woraufhin von der Leyen ihre Reise verschob.

Am heutigen Freitag trafen sich nun Vertreterinnen und Vertreter der Merosur-Staaten in Brasilien. Die Verschiebung sorgte in Österreich teilweise für Unmut, unter anderem bei den NEOS und in der Industrie. „(...) Im Sinne der aktuell schwierigen Lage wäre es mehr als unverständlich, diese Chance nochmals verstreichen zu lassen und sich in die Geiselhaft volkswirtschaftlich vernachlässigbarer Partikularinteressen, die längst im Vertrag fair gelöst wurden, zum Schaden von allen zu begeben (...)“, sagte etwa die Industriellenvereinigung (IV) am Freitag.

Lesen Sie auch:
Nun ist es fix: Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur wird verschoben.
Verschiebung fix
EU bekommt längere Frist für Mercosur-Abkommen
18.12.2025
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
18.12.2025

Keine Zölle auf 91 Prozent der Waren
Das Mercosur-Abkommen soll die Zölle auf 91 Prozent der Waren abschaffen, die zwischen der EU und den südamerikanischen Staaten gehandelt werden. Die jährlichen EU-Exporte nach Südamerika könnten so um bis zu 39 Prozent wachsen. Während die Europäerinnen und Europäer unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik exportieren, liefern die Mercosur-Länder hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe.

Die Verhandlungen für den Deal starteten bereits 1999. Gegen das Abkommen protestieren vor allem Landwirtinnen und Landwirte in EU-Staaten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
195.528 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
161.201 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
109.879 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Außenpolitik
Stimmt Meloni zu?
EU unterzeichnet Mercosur-Abkommen am 12. Jänner
EU-Kommissar zu Besuch
Europas Städte sollen „Wien als Vorbild folgen“
„Gute Tendenz“
Regierung übt sich in weihnachtlichem Optimismus
Kasnudeln und Achterln
So lief Megaparty von Ex-Kanzler Sebastian Kurz
Knappe Mehrheit
EU-Länder segnen lockerere Gentechnik-Regeln ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf