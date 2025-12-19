Vorteilswelt
Regisseur begeistert

Sydney Sweeney hat ein gesundes Körperbewusstsein

Society International
19.12.2025 16:00
Sweeney bei der Premiere ihres neuen Films „The Housemaid“ in Los Angeles.
Sweeney bei der Premiere ihres neuen Films „The Housemaid“ in Los Angeles.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Sydney Sweeney ist „sehr stolz auf ihr Aussehen“, so Regisseur Paul Feig. Der 63-jährige Filmemacher von „Brautalarm“ arbeitete mit der 28-jährigen Sydney an dem neuen Thriller „The Housemaid“ zusammen und verriet, dass die Schauspielerin sehr körperpositiv ist und nicht wie andere Filmstars mit Unsicherheiten zu kämpfen hat.

Feig sagte gegenüber der Zeitung „The Times“: „Sie ist sehr stolz auf ihr Aussehen, und das sollte man auch sein. Ich habe so viele Menschen getroffen, die mit ihrer Unsicherheit zu kämpfen haben. Sie würde sagen: ,Ich liebe den Körper von Frauen‘, und das ist so gesund.“

Regisseur Paul Feig ist voll des Lobes für das positive Körperbewusstsein von Sydney Sweeney.
Regisseur Paul Feig ist voll des Lobes für das positive Körperbewusstsein von Sydney Sweeney.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Nacktszenen unproblematisch
Sweeney musste für den neuen Film intime Szenen mit ihrem Co-Star Brandon Sklenar drehen, und Feig betonte, dass die beiden kein Problem damit hatten, sich vor der Kamera auszuziehen, obwohl Nacktszenen dem Regisseur selbst „unangenehm“ sind. Er fügte hinzu: „Niemand fühlt sich damit [Nacktszenen vor der Kamera] unwohler als dieser Typ [ich].“

Feig lobte anschließend die Arbeit des Intimitätskoordinators des Films und sagte hinzu, dass die Einführung dieser Rolle am Filmset eine gute Sache für Hollywood sei. „Das ist das Beste, was Hollywood passieren konnte. Wenn man einen 63-jährigen Mann unter all diesen schönen jungen Menschen hat, möchte man nicht der perverse Pornoproduzent sein, der den Leuten sagt, was sie tun sollen.“

In „The Housemaid“ – der auf dem gleichnamigen Roman von Freida McFadden aus dem Jahr 2022 basiert – spielt auch Amanda Seyfried mit, die ihre Co-Darstellerin dafür lobte, wie sie mit dem Druck des Ruhms und Erfolgs umgeht.

