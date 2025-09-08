Mercedes GLC: Bestseller wird zum reinen Stromer

Innen: Hightech und Sternenhimmel

Drinnen gibt’s Technik ohne Ende. Ein einen Meter breiter Hyperscreen ist serienmäßig, mit bis zu drei Displays unter einer Glasfläche (10,3 Zoll für den Tacho, dazu ein oder zwei Screens mit je 14 Zoll). Darauf läuft die vierte Generation von MBUX, erstmals mit KI-Power von Microsoft und Google. Grafiken gestochen scharf, Rechenleistung absurd hoch, rund 40 Apps inklusive Streaming-Apps wie Disney+. Immerhin hat Mercedes verstanden, dass nicht alles Touch sein darf und dass das seit Jahren verwendete Multifunktionslenkrad vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist: Am Lenkrad feiern Wippen und Walzen ihr Comeback. Dazu ein echtes Startknöpfchen – fast schon Retro im E-Zeitalter.